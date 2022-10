Esce di casa e non fa più rientro, scomparso un uomo di 54 anni

In corso le ricerche dell’uomo scomparso a Trieste.

È stato attivato nel pomeriggio il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse per un uomo di 54 anni che, uscito di casa, dalla sua abitazione di Trieste, non ha fatto rientro.

La base per le ricerche è stata allestita in prossimità della stazione dei carabinieri di Prosecco, Compagnia di Aurisina. Operano sul campo, sotto la direzione dei vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile delle squadre di Duino Aurisina, Trieste, Muggia, insieme ai volontari del soccorso alpino Cnsas e alle forze dell’ordine.