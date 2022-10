“C’è un uomo a terra privo di sensi”: ma in realtà stava solo dormendo

I soccorsi si sono accorti che in realtà l’uomo stava solo dormendo.

A Udine è stato necessario l’intervento di una autoambulanza proveniente dal capoluogo friulano per verificare una segnalazione giunta da diversi cittadini che hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue112 per segnalare un uomo in stato di incoscienza, steso a terra in viale Venezia.

L’equipaggio dell’autolettiga inviato dalla Sores ha accertato trattarsi di un uomo in buono stato di salute, che stava dormendo. Sul posto anche la Polizia di Stato per tutti gli accertamenti. Fondamentale l’intervento dell’equipaggio dei sanitari per accertare lo stato di salute di una persona che avrebbe potuto essere colta da un grave malore.