Multa da mille euro e sequestro del pesce.

Continua l’attività di controllo degli esercizi commerciali effettuata dalla polizia locale di Monfalcone, in piena collaborazione con l’Azienda Sanitaria, al fine di garantire la tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese.

Mercoledì 31 agosto, nell’ambito di una verifica presso una pescheria, gli agenti della polizia locale e il personale del Dipartimento di Prevenzione della sezione igiene degli alimenti hanno accertato la presenza di mosche all’interno del negozio e di pesce messo a scongelare nell’acqua contenuta in un secchio che solitamente veniva utilizzato per effettuare le pulizie.

È stato anche riscontrato che titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino di nazionalità bengalese, aveva congelato 20 chili di prodotti ittici in proprio, senza quindi adoperare una procedura adeguata a garantire la protezione degli alimenti.

Inoltre, non era presente il manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare, al quale è stata irrogata una sanzione di 1.000 euro per aver esercitato in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sanitaria.

Sia i 5 chili di pesce contenuto nel secchio e i 20 chili di prodotti ittici congelati in proprio dal titolare della pescheria sono stati sequestrati.