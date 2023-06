Scontro tra auto e bici a San Canzian d’Isonzo.

Una persona è stata soccorsa intorno alle 7.30 di oggi, sabato 24, dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a San Canzian d’Isonzo lungo la ex provinciale 19 altezza rotonda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrati un’auto e una bici.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è rimasta ferita: si tratta della persona che viaggiava sulla bicicletta, rovinata malamente a terra dopo l’impatto con la vettura, per la quale è stato disposto il trasferimento in ambulanza in codice giallo all’ospedale San Polo di Monfalcone.