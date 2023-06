Incidente sulla tangenziale di Udine, una persona ferita.

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e rimane incastrato nell’abitacolo: poco dopo le 3 di oggi, sabato 24 giugno, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Udine è intervenuta sulla corsia sud della tangenziale di Udine, all’altezza del Parco del Cormor, per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l’apposita attrezzatura da taglio per creare un varco dal quale, assieme al personale sanitario hanno estratto il giovane autista ferito. Una volta estratto dalla vettura il ragazzo è stato preso in carico dal personale sanitario e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e di tutta l’area del sinistro. Sul posto, per i rilievi e per determinare la dinamica di quanto accaduto, presente anche la polizia di Stato.