L’incidente sulla tangenziale di Udine.

Scontro nel tardo pomeriggio tra un’auto e una moto sulla tangenziale di Udine. È accaduto, per cause in corso di accertamento, all’altezza del parco del Cormor, in direzione Pasian di Prato.

Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi. Si sono verificati disagi per il traffico. Sul posto i vigili del fuoco di Udine.

