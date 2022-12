Scontro tra due auto, dopo l’impatto una finisce nel fossato: un ferito

Incidente tra due auto lungo l’ex provinciale 94, un ferito.

Una persona è rimasta ferita in maniera seria a seguito di un incidente stradale accaduto nella prima serata di ieri, venerdì 16, lungo la ex provinciale 94, nel tratto compreso tra la frazione di Tissano di Santa Maria la Longa e Bicinicco. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, una delle due è finita in un fossato a bordo strada.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello l’automedica. Sempre gli infermieri della Sores hanno allertato immediatamente anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per quanto di competenza.

La persona rimasta ferita nell’incidente è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con l’ambulanza con medico a bordo. Cause dell’incidente al vaglio.