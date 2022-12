Schianto tra due auto, una persona rimane incastrata tra le lamiere

Incidente lungo la provinciale 4 a Duino Aurisina.

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, nel comune di Duino Aurisina, lungo la ex provinciale 4, nel tratto compreso tra Malchina e Precenico. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate e nell’impatto, di tipo frontale, una delle due è rimasta incastrata all’interno di uno dei due mezzi.

Immediato l’allarme con una chiamata al Nue112. Sul posto sono stati immediatamente inviati gli equipaggi di un’automedica e dell’ambulanza. Gli infermieri della Sores hanno allertato tempestivamente anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per quasi mezz’ora per liberare la persona incastrata, in piena sinergia col personale sanitario. Poi il trasporto all’ospedale di due persone rimaste ferite: una ha riportato lesioni severe ed è stata accolta in codice giallo al nosocomio di Cattinara, l’altra è stata accolta in ospedale con ferite meno gravi.