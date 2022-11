Scontro tra due auto a San Daniele, un ferito trasportato all’ospedale

Incidente a San Daniele.

Scontro tra due auto nella mattinata di oggi, sabato 5, a San Daniele del Friuli. Secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto intorno alle 10 sulla strada regionale 463, tra via nazionale e via Osoppo. E’ il quinto incidente in una settimana sulla stessa strada.

Non si conoscono al momento le cause dell’incidente. I sanitari, prontamente intervenuti, hanno trasportato una persona, ferita apparentemente non in modo grave, all’ospedale. Sul posto anche i carabinieri di San Daniele e i vigili del fuoco.