Principio d’incendio sul tetto uno stabile in Via Frescobaldi a Trieste.

Alle 12.10 la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto alcune telefonate che segnalavano uno scoppio e poi una colonna di fumo che usciva da uno stabile in Via Frescobaldi a Trieste.

Immediatamente sono state inviate sul posto 2 squadre, l’autoscala e il funzionario di guardia; al loro arrivo i Vigili del fuoco hanno notato del fumo che si alzava dal tetto dello stabile, di 7 piani fuori terra, hanno raggiunto la copertura dove hanno trovato del materiale, tra cui cartoni e parti plastiche, che stavano bruciando.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e poi hanno messo in sicurezza il tetto e verificato, con apposita strumentazione, che nello stabile non vi fossero residui dei fumi della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che si è innescato durante dei lavori che una ditta stava eseguendo al piano copertura. Il principio d’incendio non ha coinvolto persone e non è stato necessario evacuare lo stabile.