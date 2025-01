Sente delle grida di aiuto e chiama i carabinieri: salvato un 92enne

Il 92enne era caduto in casa e non riusciva più ad alzarsi.

Nel pomeriggio di ieri, un residente di Opicina nella zona del Reggimento Cavalleria, ha sentito una persona anziana chiedere aiuto nelle vicinanze della propria abitazione senza poter realizzare da dove esattamente provenissero le grida.

Allertata, la Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina inviava in supporto le pattuglie della Stazione di Barcola e Miramare. I militari, giunti sul posto, hanno perlustrato la zona rintracciando, all’interno di una residenza poco distante, un anziano signore – 92enne che, a causa di una caduta, non riusciva ad alzarsi per aprire la porta di casa propria ed uscire dall’abitazione.

Forzata la porta di ingresso i Carabinieri hanno soccorso l’uomo a terra che, nella caduta, aveva riportato lesioni alla testa e presentava un principio di ipotermia. I militari hanno quindi provveduto ad allertare il personale del 118. I sanitari, intervenuti, hanno trasportato l’anziano in ospedale dove è stato trattenuto per accertamenti.