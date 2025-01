Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in Friuli

La scossa di terremoto alle 14 e 51 di oggi: l’epicentro vicino a Raveo.

Una scossa di terremoto di Magnitudo 3.8 è stata registrata alle 14 e 51 con epicentro a 2 km da Raveo. La profondità epicentrale, a seguito delle prime verifiche effettuate per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 6 km di profondità.

Come da prassi, il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.