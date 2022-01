La vicenda successa in centro a Udine.

Senza mascherina e con il green pass base, ovvero non quello con la seconda o terza dose di vaccino, pretendeva di entrare e sedersi in un bar del centro di Udine, ieri pomeriggio, a bere il caffè. E di fronte alle spiegazioni dei camerieri che non era possibile, vista l’assenza delle due conditio sine qua non previste dal decreto, restava inamovibile, senza voler sentire ragioni. A quel punto al titolare del locale non è rimasto che chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della questura, che hanno identificato l’uomo, uno straniero residente in Friuli, però, da diversi anni, e l’hanno esenzionato sia per la mancanza della mascherina, che del green pass rafforzato, per 400 euro. Tra l’altro l’aspirante cliente aveva il certificato verde, ricavato da un tampone effettuato all’estero. Per lui evidentemente era abbastanza.

