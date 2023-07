Sequals-Gemona, deciso il tracciato della nuova autostrada

Ecco il tracciato della nuova autostrada Sequals-Gemona.

Sembra ormai deciso il tracciato del nuovo tratto autostradale Sequals-Gemona, ideale prosecuzione della Cimpello-Sequals. E non sarà, come da progetto originale, il tracciato cosiddetto “alto” ovvero quello attraverso Pinzano, ma quello “basso”, che passa da Dignano. In sostanza, il nuovo tratto che porterà fino allo sbocco dell’autostrada A23 da Cimpello attraverserà il Tagliamento in pianura, dalle parti di Dignano, utilizzando in parte infrastrutture già esistenti, e abbattendo in questo modo i costi.

Una scelta, quella della Regione Fvg, che comporta infatti anche un notevole risparmio economico rispetto a quanto preventivato. Oltre al vantaggio ambientale di vedere salvaguardata l’intera area collinare nei dintorni di Pinzano. La soluzione scelta permetterà, secondo le previsioni, di dimezzare i tempi di percorrenza tra Pordenone e Gemona.