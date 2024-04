Cade dalla scalinata del Sacrario di Redipuglia: grave un bambino di 10 anni

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Udine.

E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine il bambino di 10 anni che, nel tardo pomeriggio di oggi è caduto da una delle gradinate Sacrario Militare di Redipuglia.

E’ successo intorno alle 18 quando il bambino, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da una delle gradinate laterali del monumento facendo un volo di circa 3 metri. Dopo l’allarme sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con l’ambulanza e l’elicottero per prestare le prime cure al piccolo. Il bambino è stato quindi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.