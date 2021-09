L’arresto dal parco Moretti a Udine.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine nel pomeriggio di sabato, 25 settembre, hanno tratto in arresto uno straniero per detenzione illecita di stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacente nella zona del parco Moretti, verso le ore 12.30, un equipaggio di una volante fermava un cittadino afghano che poco prima si era allontanato dall’area verde in bicicletta, cercando di eludere il controllo degli agenti.

Lo straniero, da subito apparso insofferente e nervoso, occultava in una tasca un “sasso” di cocaina pura, del peso netto di poco superiore ai 10 grammi, dal quale però, una volta tagliato, si sarebbero ricavate decine di dosi. L’uomo, 28enne, già arrestato per lo stesso reato durante la nota operazione antidroga della polizia di Stato di Udine “Magnolia”, conclusasi nella primavera del 2019, veniva quindi arrestato per la detenzione illecita finalizzata allo spaccio della cocaina e condotto in carcere. Allo stesso, privo di qualsiasi fonte di reddito o sostentamento lecita, oltre alla cocaina, venivano sequestrati 265 euro in banconote di tagli diversi, provento di precedenti cessioni.

