Le decisioni sulla staffetta Telethon a Udine.

L’evoluzione della situazione pandemica obbliga il Comitato Staffette Telethon Udine a prendere una decisione sofferta: la corsa in presenza, in programma il 4 e 5 dicembre nel cuore della città, non si farà. Le condizioni attuali non consentono, purtroppo, di ritrovarsi per l’ormai tradizionale – seppur contenuto – abbraccio solidale nel centro di Udine. Ma, come per la passata edizione, il Covid non ferma il sostegno alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare della Fondazione Telethon.

La Staffetta, dunque, si trasferisce in modalità “da remoto”: le squadre – oltre 160 quelle che hanno già aderito – e i singoli atleti potranno continuare a iscriversi sul sito telethonudine.it per “correre per una cura”. Registrandosi online, riceveranno tutte le indicazioni che permetteranno, da qualsiasi località, di partecipare alla staffetta udinese a partire da venerdì 26 novembre fino a domenica 5 dicembre.

I team, come sempre formati da 24 frazionisti, avranno la possibilità di organizzare, con i propri capi squadra, tante piccole staffette Telethon, ritrovandosi in campi sportivi, percorsi vita o piste di atletica, anche oltre i confini regionali, rendendo anche questa edizione a distanza un momento speciale e un modo per essere comunque vicini alla ricerca e alle tante persone che attendono una cura.

Telethon 2021 si presenta.

Tutte le novità saranno illustrate mercoledì 24 novembre alle 11 in Sala Ajace (accesso con Green Pass dalla Loggia del Lionello – piazza Libertà) a Udine. Sarà l’occasione anche per tracciare il bilancio dell’attività 2020 che ha visto la Staffetta friulana continuare a correre anche quando la maggior parte degli eventi si era fermata.

Bnl Gruppo Bnp Paribas, da 30 anni partner della Fondazione Telethon e da sempre al fianco della Maratona, anche questa volta non farà mancare il proprio apporto e sostegno, grazie all’impegno dei tanti dipendenti della Banca.

(Visited 159 times, 159 visits today)