Auto contro un Tir: 49enne muore due giorni dopo l’incidente

Stella Laurini era rimasta coinvolta due giorni fa in un incidente a Spilimbergo.

Non ce l’ha fatta Stella Laurini, donna coinvolta due giorni fa in un terribile incidente a Spilimbergo, nella frazione di Istrago.

Intorno alle 8 lunedì mattina l’auto guidata dalla 49enne si è scontrata con un tir di all’altezza dell’incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina. Un’impatto violentissimo che ha fatto carambolare più volte la vettura.

All’arrivo dei soccorritori la donna era in arresto cardiocircolatorio e, dopo averla rianimata, è stata trasportata all’ospedale di Udine in elicottero in gravissime condizioni. Ricoverata per due giorni nel reparto di terapia intensiva, Stella non ce l’ha fatta: come da sua volontà sono stati donati gli organi.

Nel 2000 Stella si era laureata con lode in Scienze della Formazione e lavorava come Trainer e Coach in Programmazione Neuro Linguistica.