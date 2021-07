L’incendio a Campoformido.

Sterpaglie in fiamme lungo la strada a Campoformido. L’allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 16.30 in via Campoformido.

I vigili del fuoco di Udine sono prontamente intervenuti sul posto per spegnere il rogo evitando che potesse causare ulteriori disagi.

(Visited 1 times, 1 visits today)