Lo studente era stato bocciato, ma il Tar ribalta la decisione.

Aveva solo una materia in rosso, sotto il sei. Matematica, una delle più temute dagli studenti. Per questo uno studente dell‘istituto Malignani di Cervignano era stato bocciato. Adesso il Tar del Friuli Venezia Giulia ha pronunciato la sentenza, accogliendo il ricorso dell’avvocato Debora Tufo, difensore del ragazzo. Nel procedimento si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e l’Isis Malignani, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato di Trieste.

Ad essere presa in esame è stata la delibera del Consiglio di classe del Malignani di Cervignano. Lo scrutinio dell’anno scolastico 2020/21, del 30 agosto 2021 era arrivato alla decisione unanime di non ammettere lo studente alla quarta. In seguito proprio della valutazione negativa che il ragazzo aveva in matematica e solo in questa materia,.

Le motivazioni del Tar.

Il difensore ha sostenuto la “violazione errata di legge e regolamenti” tra cui il patto educativo di corresponsabilità della Bassa Friulana sui corsi di recupero e alle modalità di ammissione alla classe successiva. E’ stata inoltre lamentata l’inadeguatezza dell’esplicitazione delle carenze riscontrate nel corso dell’anno, la mancata attivazione di attività e corsi di recupero in itinere, nonché l’omessa interlocuzione con la famiglia”, che avrebbe pregiudicato il recupero delle carenze. Comunicando il tutto solo ad anno scolastico concluso.



L’avvocato della difesa ha inoltre sottolineato come il consiglio classe si sia concentrato solo sull’andamento di una materia e non del percorso dell’alunno nel suo complesso. Il ragazzo quindi è stato ammesso alla quarta, ma nel frattempo il ragazzo ha cambiato scuola, trasferendosi all’Isis Galileo Galilei-Enrico Fermi-Nicolò Pacassi.

