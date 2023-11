Tragedia nel carcere di Udine, detenuto si suicida

Suicidio nel carcere di Udine.

Suicidio nel carcere di Udine, dove un detenuto di 64 anni ha deciso di mettere fine alla sua vita questa mattina. E’ il 59° suicidio che si verifica quest’anno nelle carceri italiane.

“Era in carcere da soli 6 giorni spiega il garante dei detenuti di Udine Franco Corleone – era stato visitato all’ingresso solo dal medico ed era prevista la così detta grande sorveglianza. Non sappiamo il tormento, l’angoscia e la disperazione. Il suicidio va rispettato nella sua imperscrutabilità. Questo spirito non mi esime da affermare che questa carcerazione appare eccessiva. Ovviamente, le condizione di difficoltà di vita nel carcere, dovute al sovraffollamento, non sono all’origine della decisione ,ma ad una condizione esistenziale”.

“Questa tragedia colpisce tutta la comunità del carcere, per primi i detenuti, il personale, i volontari – continua il garante – . Siamo tutti impegnati nel cambiamento, nel dare un volto nuovo alla struttura di Via Spalato. Il 15 e 16 dicembre presenteremo il progetto per un 2024 che sia un anno di speranza”.