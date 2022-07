Super sconto carburanti in Fvg, verso la proroga fino a fine anno

La proposta per estendere lo sconto carburanti fino fine anno.

Arriva la la proposta da 15 milioni di euro prevista nel disegno di legge 171 sull’Assestamento di bilancio per garantire il super sconto carburanti fino alla fine del 2022.

“Lo stanziamento di 15 milioni di euro per confermare il super sconto regionale sui carburanti fino a fine anno è un’ottima notizia – commenta il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) – tanto per i gestori, che possono tirare un sospiro di sollievo, quanto per i consumatori alle prese con aumenti e rincari senza precedenti“.

“La Regione, grazie al presidente Massimiliano Fedriga e all’assessore regionale all’Energia, Fabio Scoccimarro, fa tutto il possibile per scongiurare il dannoso esodo del pieno oltreconfine che affligge i territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia. Proprio il pendolarismo del pieno – continua la nota del leghista – è stato uno fra i temi affrontati nell’incontro che avevo promosso fra il Gruppo dei gestori di confine della Venezia Giulia e l’assessore Scoccimarro, svoltosi presso la direzione Energia della Regione”.

“In tale occasione – ricorda il consigliere – i benzinai che lavorano a ridosso del confine avevano sottolineato la necessità di giungere appena possibile a una revisione della legge regionale sugli sconti carburanti. La proposta più gettonata era stata quella che prevede l’istituzione della cosiddetta fascia 0, in cui parametrizzare lo sconto regionale in base al prezzo più basso praticato oltreconfine per ristabilire un principio di concorrenza sostenibile per le aree di rifornimento italiane”.

“Inoltre, vista la disponibilità di Scoccimarro, con il consigliere regionale Antonio Lippolis (FdI), presente anche lui all’incontro, avevamo proposto di valutare la possibilità di prevedere dei ristori per le gestioni più penalizzate dalle fluttuazioni dei mercati e dai rincari bollette. L’auspicio – conclude Bernardis – è che si possa arrivare a questo risultato con un emendamento già alla imminente legge di assestamento di bilancio“.