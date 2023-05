Tamponamento tra furgone e camion, un ferito trasportato in volo all’ospedale

L’incidente di questo pomeriggio sull’A4

E’ stato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie l’autista del furgone rimasto coinvolto in un tamponamento con un camion sull’autostrada A4. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla corsia in direzione Venezia all’altezza di Bagnaria Arsa.

I Vigili del fuoco di Gorizia hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario per estricare dalle lamiere dell’abitacolo l’autista del furgone. I soccorritori utilizzando il gruppo di taglio idraulico hanno tagliato le lamiere riuscendo a liberare l’uomo che una volta preso in carico dai sanitari è stato elitrasportato all’ospedale.

Terminato il soccorso del ferito i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Per permettere i soccorsi la corsia dell’autostrada in direzione Venezia è stata chiusa al traffico. Sul posto, per quanto di competenza Polizia Stradale e personale della concessionaria autostradale.