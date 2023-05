Doppio incidente in autostrada, un ferito e lunghe code

Due incidenti questo pomeriggio in autostrada tra Villesse e Palmanova.

Autovie Venete segnala code lungo il tratto di autostrada tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a causa di due distinti incidenti che si sono verificati poco dopo le 14 di oggi martedì 16 maggio.

Nel primo caso, al chilometro 493 + 300 (all’altezza del Comune di Bagnaria Arsa) a urtarsi sono stati due vetture. L’impatto non ha provocato feriti e le auto sono già state spostate nella corsia di emergenza. Cinquecento metri più avanti il secondo sinistro, con un furgone che ha tamponato un autoarticolato. Nell’impatto il conducente del furgone è rimasto incastrato all’interno di un mezzo. Oltre 30 minuti sono stati necessari liberarlo dall’abitacolo. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Il traffico risulta rallentato per consentire le operazioni di soccorso.