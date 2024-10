Tamponamento nella notte in A23 tra Udine sud e Palmanova

Tamponamento lungo l’autostrada A23 tra Udine sud e Palmanova.

Tamponamento nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre lungo l’autostrada A23, tra Udine sud e Palmanova. Le due auto si sono scontrate, per motivi ancora da accertare, intorno all’1 di notte. Sul luogo dell’incidente i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente non sono gravi: i due feriti sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale a Udine. Presente, per rilievi, anche la polizia stradale.