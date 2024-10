Frontale ad Aviano sull’auto di Google, il guidatore era ubriaco

Frontale di Aviano, è risultato positivo all’alcol test il guidatore dell’auto di proprietà di Google coinvolto nell’incidente.

Sarebbe risultato positivo all’alcol test il guidatore dell’Honda Civic di proprietà di Google Street View che nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, si è scontrato con un’altra auto, un’utilitaria Fiat, sulla provinciale 52, all’altezza del castello di Aviano.

L’uomo, un 38enne residente a Fontanafredda, secondo quanto ricostruito, a bordo del mezzo Google ma in quel momento non in servizio, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta andando a centrare in pieno la Fiat guidata da un 57enne di Aviano che proveniva dall’altra direzione. Proprio l’autista dell’utilitaria Fiat ha avuto la peggio nello scontro: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere dell’auto nelle quali era rimasto incastrato.