Tenta di rubare la moto, ma è senza benzina: rintracciato e arrestato in Fvg

La sfrenata passione delle due ruote lo ha portato a commettere una innocente ma grave disattenzione: la moto che ha tentato di rubare era senza benzina. Forzata la porta basculante del garage, mentre i suoi complici sono saliti a bordo della fiammante auto sportiva dandosi alla fuga, lui è salito in sella a una moto da strada e così, a cavalcioni, ha cercato di metterla in moto per seguire i suoi complici. Ma la due ruote era senza benzina e così è dovuto fuggire a piedi. Nel garage però sono rimasti innumerevoli tracce della loro razzia, grazie alle quali la banda viene identificata e mandata a processo.

A distanza di 11 anni dalla condanna del Tribunale di Venezia, però, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Basovizza lo ha rintracciato durante un controllo di retrovalico, svolto insieme alla Radiomobile di Aurisina. L’uomo viaggia ormai comodamente seduto sul morbido sedile del pullman, la postura a cavalcioni di una due ruote è solo un ricordo. Tuttavia la sua impresa riaffiora e i carabinieri di Basovizza hanno scoperto che è ricercato per un mandato di cattura. L’uomo, un 40 enne romeno, deve scontare 5 mesi di reclusione per tentato furto aggravato. La sua corsa finisce al Coroneo, a bordo però di una fiammante gazzella dell’Arma.