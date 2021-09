La terza dose in Friuli Venezia Giulia.

La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha confermato l’inizio della somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid 19. Il ciclo inizierà già a fine settembre ed è organizzato in modo da dare priorità alle persone più fragili. Il Friuli Venezia Giulia è già pronto. Nei giorni scorsi sono state compiute le verifiche delle procedure da seguire.

I primi saranno i pazienti immunodepressi, tra questi ci sono i trapiantati, chi è in terapia oncologica o chi soffre di pluripatologie. In questo caso saranno le stesse strutture sanitarie a chiamare i pazienti per la terza dose. Da dicembre partirà la categoria degli over 80, degli ospiti e del personale delle Rsa, e tutti gli operatori sanitari più a rischio. Per la somministrazione ci si dovrà rivolgere alle hub e ai medici di famiglia.

Nel 2022 terza dose per tutti.

Al momento non c’è certezza, ma per tutti gli altri cittadini si parla della somministrazione nel 2022. Per adesso, infatti, l’Agenzia europea del farmaco ha dichiarato che non c’è nessuna urgenza per un richiamo a tutta la popolazione.

Durante il festival di giornalismo Link di Trieste, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si era già espresso favorevole per la terza dose e aveva affermato che la regione si sta già organizzando. “Il vaccino funziona soprattutto contro la malattia grave e nel ridurre drasticamente i contagi – aveva detto Fedriga – di conseguenza salva anche tutte quelle persone, come i malati oncologici, che se trovassero gli ospedali pieni non avrebbero risposta alle loro residente sanitarie”.

