Tragedia a Trieste, neonato di 5 mesi trovato morto

Il neonato è stato trovato morto dai genitori.

Un dramma ha scosso il rione di Giarizzole, a Trieste, nella mattinata di mercoledì 18 dicembre. Un neonato di appena cinque mesi è stato trovato senza vita dai genitori nel loro appartamento situato in un condominio Ater.

La scoperta è avvenuta poco dopo il risveglio, quando i genitori si sono accorti che il piccolo non dava segni di vita. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto con ambulanza e automedica, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Ipotesi di “morte in culla”

Secondo le prime informazioni trapelate, il neonato sarebbe deceduto durante il sonno. Gli inquirenti ipotizzano che si tratti di un caso di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), comunemente nota come “morte in culla”. Tuttavia, sarà l’autopsia a fare piena luce sulle cause del tragico evento. La “morte in culla” è un fenomeno raro che colpisce apparentemente senza preavviso neonati in buona salute. Sebbene le cause non siano ancora completamente comprese, gli esperti raccomandano precauzioni come far dormire il bambino su una superficie rigida, con il viso scoperto, e senza cuscini o giocattoli nel lettino.