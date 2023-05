Treno investe un gregge sulla Sacile-Gemona, morte 61 pecore

Sono 61 le pecore morte investite da un treno.

Sessantuno pecore sono state investite uccise da un treno regionale sulla tratta tra Aviano e Budoia, lungo la linea Sacile-Gemona. Il convoglio coinvolto nell’incidente era un Minuetto. Nessuno dei dieci passeggeri a bordo ha riportato ferite.

Secondo quanto riportato dalla LAV Pordenone, che è intervenuta per soccorrere gli animali, le pecore si trovavano libere a pascolare lungo i binari. Alcuni animali sono stati recuperati ancora vivi, ma in condizioni gravissime e con fratture molto serie, tanto che in alcuni casi è stato necessario l’abbattimento.

il treno 17374 (Sacile-Maniago), che si è trovato davanti al gregge composto da circa 70 pecore in una curva, è rimasto bloccato lungo la tratta in attesa di essere sgomberato. A causa delle circostanze dell’incidente, i passeggeri non sono stati autorizzati a scendere. Di conseguenza, il treno 17375 (Maniago-Sacile) è stato cancellato ad Aviano e sostituito da un servizio di autobus fino a Sacile. Al momento, Trenitalia non ha segnalato danni alla linea e si prevede che il servizio riprenderà regolarmente nel primo pomeriggio, secondo l’orario previsto. Per quanto riguarda le corse di stamattina.