Giochi della chimica, sei studenti del Fvg alla finale nazionale

Rappresenteranno il Fvg alla finale nazionale dei Giochi della chimica.

Premiati all’Università di Udine gli studenti e le studentesse delle scuole superiori che si sono distinti nelle finali regionali dei Giochi della Chimica dello scorso aprile. A sei di loro il compito di “rappresentare” il Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale in programma a Roma dal 24 al 26 maggio.

I Giochi, organizzati annualmente dalla Società Chimica Italiana, su incarico del Ministero dell’Istruzione, hanno l’obiettivo di stimolare tra i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado l’interesse per tale disciplina. Il 29 aprile le Università di Udine e di Trieste hanno ospitato le finali regionali: le prove, diverse per le tre classi di concorso, sono consistite in 60 quesiti a risposta multipla, da risolvere entro due ore e mezza. Sabato scorso, dunque, a Palazzo Antonini, nella Sala Gusmani, sono stati consegnati i vari riconoscimenti.

I partecipanti e i vincitori.

Dei 167 studenti e studentesse che hanno partecipato, da tutto il Friuli Venezia Giulia, alla competizione organizzata dalla sezione regionale dalla Società Chimica Italiana, in collaborazione con i due atenei, nove sono stati premiati perché “sul podio” delle tre classi di concorso (di questi, sei accedono alla finale nazionale) e tre perché meritevoli di menzione speciale. Delle 12 realtà scolastiche presenti alle prove regionali, cinque saranno rappresentate a fine mese nella Capitale: l’Isis “Brignoli-Einaudi-Marconi” di Gradisca d’Isonzo, dallo studente Mauro Baccichetto; il liceo scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone, da Andrea Bidoia e Alberto Grion; l’Isis “G.A. Pujati” di Sacile, da Federica Dorigo; l’Itst “J.F. Kennedy” di Pordenone, da Riccardo Giorato e l’Isis “A. Malignani” di Udine, da Massimo Uras. Fra gli studenti e le studentesse meglio classificati nella finale nazionale, una commissione nominata dalla Società Chimica Italiana selezionerà i quattro che rappresenteranno l’Italia ai Campionati internazionali della Chimica, in programma a Zurigo dal 16 al 25 luglio.

La cerimonia di premiazione.

La cerimonia di premiazione si è aperta con i saluti del direttore di Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier, e della presidente della sezione regionale della Società Chimica Italiana, Stephanie Federico. A seguire, Alessandro Trovarelli, docente di Chimica Industriale all’Ateneo friulano, è intervenuto sul tema “Decarbonizzazione e idrogeno tra vincoli e opportunità”. Si è proceduto poi con la consegna dei riconoscimenti e con il “ChemShow – lo spettacolo della Chimica!”, uno show ludico-didattico presentato da Claudio Tavagnacco e Victor Tosoratti.

“Siamo molto soddisfatte – affermano Rosanna Toniolo ed Eleonora Aneggi, referenti per l’Ateneo del progetto – della cospicua partecipazione e degli eccellenti risultati conseguiti dagli studenti della nostra regione. L’Università e il Dipartimento accolgono con entusiasmo queste manifestazioni che promuovono e stimolano tra i giovani l’amore per le discipline scientifiche. Ci congratuliamo con gli studenti che sono stati ammessi alla fase successiva e auguriamo loro di superare brillantemente la fase nazionale e successivamente quella internazionale”.