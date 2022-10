Trovata a terra a bordo strada, morta una donna di 80 anni

Morta una donna a Pontebba.

Una donna di circa 80 anni di età è stata trovata senza vita questo pomeriggio lungo la strada che da Pontebba porta nella frazione di Sudena Bassa.

Dopo l’allarme, scattato a metà pomeriggio, gli infermieri della Centrale della Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’elicottero e l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Chiusaforte.

Purtroppo, nonostante le immediate operazioni di soccorso, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tarvisio.