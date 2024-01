L’uomo si è finto tecnico del gas per riuscire ad entrare in casa.

Ennesima truffa in Friuli dove mercoledì mattina un finto tecnico del gas è riuscito ad introdursi nella casa di un’anziana portando via gioielli e denaro per un valore complessivo di 4.000 euro. Il truffatore ha suonato al campanello della casa della pensionata, affermando di essere un incaricato di una società del gas inviato per verificare la presenza di perdite, in seguito a segnalazioni in zona. La donna, una 76enne, ha permesso all’uomo di entrare.

Sfruttando un momento di distrazione della vittima, il truffatore è riuscito a sottrarre gioielli e denaro in contanti. Una volta completato il furto, si è dileguato rapidamente. È stata la stessa anziana a scoprire il furto dopo che il finto tecnico aveva fatto perdere le sue tracce. Ha quindi immediatamente sporto denuncia presso i carabinieri della stazione di Feletto Umberto, che hanno avviato le le indagini.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di essere cauti in situazioni simili, dove persone non autorizzate chiedono di entrare nelle abitazioni. In molti casi, i truffatori utilizzano il pretesto di controlli o verifiche tecniche per mettere a segno i loro colpi. Il consiglio principale per contrastare questi inganni è di non far entrare nessuno in casa in caso di dubbio e di contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 per segnalare comportamenti sospetti o situazioni potenzialmente pericolose.