Vittima della truffa del finto carabiniere una donna di Mereto di Tomba.

La truffa del finto carabiniere colpisce ancora in Friuli. Stavolta la vittima è una 50enne residente a Mereto di Tomba. La donna ha ricevuto una telefonata sul suo telefono di casa da un uomo che si è spacciato per un comandante dell’Arma. Il truffatore ha detto alla donna che il fratello era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per evitare che fosse arrestato, era necessario un pagamento immediato.

Spaventata e preoccupata per la sorte del fratello, la donna, senza indugi, ha raccolto 550 euro in contante, oltre a dei gioielli, il cui valore complessivo non è ancora stato stimato. A quel punto, un complice si è presentato alla sua porta, ritirando il denaro e i preziosi come richiesto.

Solo quando tutto si è concluso e la donna ha iniziato a sospettare di essere stata ingannata. Realizzando la truffa, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri di Campoformido, che stanno ora indagando sul caso.

L’ennesima truffa in Friuli.

Questo episodio si inserisce in una lunga serie di truffe simili che, purtroppo, continuano a colpire numerosi cittadini, soprattutto persone vulnerabili, sfruttando la loro buona fede e il loro timore di eventi gravi. Le forze dell’ordine invitano tutti a prestare attenzione a telefonate sospette e a segnalare prontamente qualsiasi comportamento sospetto.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo ennesimo raggiro, e le autorità ricordano che, in caso di emergenza, i carabinieri non richiedono mai pagamenti di denaro. In caso di dubbio, è sempre consigliato contattare direttamente le forze dell’ordine o i numeri di emergenza per verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

La donna ha sporto denuncia mercoledì 29 gennaio presso la stazione dei