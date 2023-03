Truffe telefoniche in Friuli: “Attenzione alle chiamate di Amazon hi-tech trading”

La truffa di “Amazon hi-tech trading”.

Sono molte le segnalazioni che stanno arrivando in Friuli Venezia Giulia per una truffa, che cerca di carpire fraudolentemente dati personali sensibili, come quelli bancari, e di indurre i malcapitati a compiere operazioni di investimento online sfruttando il nome del colosso americano Amazon, che risulta del tutto estraneo alla vicenda.



Il Responsabile le del settore Risparmio MDC FVG, Agostino Atzori, suggerisce, in primis, di prestare estrema attenzione quando si decide di addentrarsi nel complesso e fumoso settore del trading online. I Cittadini devono prestare la massima diligenza nella gestione dei propri risparmi, verificando, ogni volta che si viene contattati online o telefonicamente da siti/operatori specializzati in operazioni di investimento, l’effettiva iscrizione dell’Operatore presso gli elenchi autorizzati da Consob, e ad assicurarsi che ogni prodotto finanziario proposto sia accompagnato dal relativo prospetto informativo!.



Il presidente MDC FVG, Raimondo Gabriele Englaro, ricorda quali sono le modalità della truffa: “I cittadini ricevono una telefonata da numero fisso o cellulare dalla sedicente società “Amazon hi-tech trading” che, attraverso i propri operatori, offre “facili investimenti” per mezzo di operazioni di vero e proprio trading online basate sull’acquisto di azioni Amazon o su investimenti su altri mercati, a partire dalla cifra minima di 250 euro e con l’illusoria prospettiva di ottenere in poco tempo ingenti introiti. Più si investe, dicono gli operatori, più si guadagna”.



“Tutta l’operazione avviene senza che la sedicente Amazon hi-tech trading fornisca alcuna prospettazione informativa dell’investimento proposto – continua il presidente Englaro – Inoltre, la società, a favore della quale il malcapitato dovrebbe comunicare i propri dati personali, fornire documentazione anagrafica ed effettuare il bonifico per dare corso all’investimento, non risulta effettivamente iscritta negli elenchi degli intermediari finanziari autorizzati dalla Consob a operare nel mercato”.

L’avviso della Consob.

La stessa Consob aveva già pubblicato un avviso, invitando i Risparmiatori a fare attenzione alle proposte di investimento ricevute telefonicamente a nome di Amazon: “Queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.