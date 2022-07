Il furto a San Daniele.

Un furto è stato commesso nella zona del Collinare udinese. I ladri sono entrati in una casa a San Daniele, mentre i proprietari erano in ferie per 15 giorni. Si stavano godendo le vacanze da metà giugno la casa, e da quella data la casa era vuota. Solo al loro rientro hanno scoperto del furto, a quel punto non hanno più trovato i gemelli in oro, delle monete di valore, dei e la playstation. Ma il bottino deve ancora essere quantificato.

Non è la solo cattiva sorpresa. I ladri, per trovare quante più materiale di valore, avevano messo messo a soqquadro tutte le stanze. Hanno danneggiando i mobili per cercare contanti e altri gioielli. Il colpo è stato poi denunciato ai carabinieri di Martignacco.