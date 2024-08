Incidente nella notte, intorno all’una di venerdì 16 agosto, in via Giulia a Trieste. Grave un 57enne

Lo ha investito nella notte, intorno all’una e mezza di venerdì 16 agosto, in via Giulia, a Trieste. Ma non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Si è conclusa la caccia al guidatore dell’auto che ha travolto un 57enne originario di Udine, ma residente nel capoluogo regionale.

Si tratta di un 50enne triestino che avrebbe reso dichiarazioni spontanee. A lui gli agenti della Polizia locale sono risaliti dopo aver individuato la vettura, un’utilitaria posteggiata in zona San Giovanni, che presentava segni compatibili con lo scontro.

Il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza del civico 53 di via Giulia quando l’auto, che probabilmente procedeva a forte velocità, lo ha sbalzato sull’asfalto.

Per l’uomo, che ha rimediato un trauma cranico e, all’arrivo dei soccorsi, era incosciente, le conseguenze del violento impatto al suolo sono state molto serie; è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione all’ospedale di Cattinara.

Sul posto, dopo l’allarme, il personale sanitario e la Polizia locale che è risalita al pirata della strada, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.