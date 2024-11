Uomo rimane schiacciato tra due camion: è in gravi condizioni

L’uomo è rimasto schiacciato tra due camion in manovra.

Un grave incidente si è verificato lunedì 18 novembre intorno alle ore 13, in una piazzola di sosta nei pressi di un cavalcavia nella frazione di Ugovizza, comune di Malborghetto Valbruna. Un uomo di 52 anni è rimasto schiacciato tra due camion durante una manovra compiuta dai mezzi pesanti.

Le condizioni dell’uomo sono critiche: è stato trasportato in elicottero d’urgenza (in codice rosso) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Tarvisio, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.