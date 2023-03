Incidente sul lavoro a Fagagna, 23enne trasportato al Centro Grandi Ustioni di Padova

È stato disposto il trasferimento in elisoccorso nel reparto Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliera di Padova del giovane rimasto gravemente ustionato questo pomeriggio a seguito di un incidente sul lavoro accaduto in una attività produttiva di Fagagna.

Anche se resta ancora da chiarire esattamente cosa sia successo, mentre il 23enne e un suo collega stavano lavorando con un prodotto chimico, si è liberata una sostanza tossica. Il 23enne è rimasto gravemente ustionato mentre l’altra persona è rimasta intossicata per aver inalato la sostanza.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari che hanno preso in carico i due feriti: il 23enne è stato trasportato in codice rosso, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per una prima valutazione. In seguito è stato appunto disposto il trasferimento al nel reparto Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliera di Padova. L’altra persona che è rimasta intossicata è stata accompagnata all’ospedale di Udine in ambulanza, in codice giallo.