L’incidente sul lavoro questo pomeriggio a Fagagna.

Un ragazzo di circa 23 anni di età e una seconda persona sono stati soccorsi questo pomeriggio per le lesioni riportate a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato a Fagagna.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre stavano lavorando con un prodotto chimico, si è liberata una sostanza tossica. Il 23enne è rimasto gravemente ustionato. L’altra persona è rimasta intossicata per aver inalato la sostanza.

Dopo una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello hanno puntualmente transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi di un’automedica proveniente da Udine, due ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e da Udine e l’elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico i due feriti: il 23enne è stato trasportato in codice rosso, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per una prima valutazione. L’altra persona è stata accompagnata nello stesso nosocomio in ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando di Udine.