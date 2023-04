L’uomo è rimasto ustionato da un ritorno di fiamma a Gemona.

È stato trasferito in volo, la scorsa notte, all’ospedale di Cesena, l’uomo di 42 anni che ieri sera è stato soccorso dal personale medico infermieristico dell’ambulanza e dell’elisoccorso per le ustioni che ha riportato a seguito di un ritorno di fiamma che si è verificato in un’abitazione che sorge nel centro di Gemona del Friuli.

L’uomo in un primo momento era stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo. Nel nosocomio di Udine sono state valutate le sue condizioni ed è stato deciso il trasferimento a Cesena. Le sue condizioni sono gravi. La donna che si trovava con lui in quel momento è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo precauzionalmente.