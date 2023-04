Gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua in Friuli Venezia Giulia.

In questo weekend di Pasqua si moltiplicano i picnic, le sagre e gli spettacoli in tutto il Friuli, che vi permetteranno di festeggiare, gustare ottimi piatti, ascoltare ottima musica e generalmente rilassarvi.

Infatti da Arta Terme, passando per Gorizia, Udine e Pordenone il Friuli Venezia Giulia presenterà tutta una serie di sagre, escursioni e mercatini dell’antiquariato che vi permetteranno di rilassarvi, degustare delle specialità locali e festeggiare la Pasqua.

Sabato Santo 8 aprile

Sabato sarà infatti una giornata all’insegna delle attività all’aria aperta.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, alle 15 a Pordenone si terrà un laboratorio creativo per bambini a Pordenone a tema Pasquale.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno si terrà il mercatino dell’antiquariato di Gorizia, quello di Monfalcone e di Remanzacco, oltre che i festeggiamenti di Pasqua a Ragogna.

Invece, in merito alle escursioni, dalle 9.30 ad Arta Terme si terrà un’escursione al Cjarsovalas, mentre alle 19.30 si terrà una passeggiata al chiaro di luna a Malborghetto, inoltre per tutto il weekend si potrà visitare il presepe di Lignano Sabbiadoro,

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Rivelazioni pasoliniane, Visioni dell’anima, Insieme, Adriatico, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Pasolini e Dora Bassi: eredità ai contemporanei e Sottsass/Spazzapan.

Domenica di Pasqua 9 aprile

Domenica sarà invece una giornata dedicata ai festeggiamenti di Pasqua e alle attività all’aria aperta.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, alle 6.30 si terrà la messa di Pasqua presso la Chiesa di San Giorgio Martire a Gorizia, mentre alle 21 a Lauco si terrà il Ballo di Pasqua.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno ci saranno giochi e divertimenti pasquali a Venzone, oltre che i festeggiamenti di Pasqua a Ragogna e a Torlano.

Invece, in merito alle escursioni, per tutto il weekend si potrà visitare il presepe di Lignano Sabbiadoro,

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Visioni dell’anima, Rivelazioni pasoliniane, Insieme, Adriatico, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Pasolini e Dora Bassi: eredità ai contemporanei e Sottsass/Spazzapan.

Lunedì di Pasquetta 10 aprile

Pasquetta sarà invece una giornata dedicata ai picnic e alle escursioni.

Per quanto riguarda i concerti, le conferenze e gli spettacoli, a Villa Tissano per tutto il giorno si terrà il Picnic di Pasquetta con Peter Freestone.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 9.30 si terrà Pasquetta a Stavoli, a seguire dalle 14.30 a Forni di Sopra si festeggerà Pasquetta ai laghetti, mentre alle 19 a Pordenone si terrà un’aperitivo di Pasquetta presso il Parco San Valentino. Inoltre, per tutto il giorno si terrà il mercatino dell’antiquariato di Venzone, i festeggiamenti di Pasqua a Ragogna, e Pasquetta in piazza a Cormons ed i festeggiamenti di Pasquetta a Torlano. Infine, per tutto il weekend si potrà visitare il presepe di Lignano Sabbiadoro.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Visioni dell’anima, Rivelazioni pasoliniane, Insieme, Adriatico, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Pasolini e Dora Bassi: eredità ai contemporanei e Sottsass/Spazzapan.