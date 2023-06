Voleva farsi le vacanze “gratis” a Lignano: arrestato un 50enne

Prima si era impossessato di una tenda e poi aveva rubato al supermercato.

L’arte dell’arrangiarsi unita a un’indole senza scrupoli gli aveva permesso di godersi le vacanze gratis alle spalle degli altri turisti a Lignano Sabbiadoro.

Infatti, una volta arrivato in un camping si era impossessato di una tenda e dopo essersi assicurata una sistemazione, si era recato al supermercato per fare spesa. Anche qui il metodo non cambia, sfruttando la sua possente mole di 140 chili era riuscito a nascondere addosso una grande quantità di cibarie. Alla cassa però viene scoperto e così l’artista di strada conclude la sua avventura estiva a Lignano Sabbiadoro con una denuncia.

A distanza lungo la sua strada incrocia i Carabinieri di Basovizza che dal controllo scoprono che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura, emesso dalla Procura di Verona. Infatti, il 50enne cittadino romeno dopo i furti a Lignano Sabbiadoro era pure evaso dagli arresti domiciliari che aveva fissato in provincia di Verona. Ora deve scontare 1 anno e 2 mesi come cumulo per evasione e per furto aggravato.