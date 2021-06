La donna in stato confusionale sull’autostrada in Friuli.

L’hanno notata vagare in stato confusionale sull’autostrada in Friuli. Per sua fortuna, però, è arrivata la polizia stradale a salvarla. È scattato l’allarme, alle 3.20 di ieri mattina, per un’anziana che si aggirava lungo la A28, all’altezza del comune di Azzano Decimo.

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa Coa della Polizia Stradale. Alla pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone, immediatamente allertata, si è presentata una situazione drammatica e surreale. Una persona appiedata con valigia, trolley e borsetta a tracolla stava camminando con difficoltà lungo la corsia di emergenza.

Prontamente gli agenti hanno arrestato il veicolo di servizio ed hanno avvicinato la donna, cercando di porla in sicurezza in una vicina piazzola di sosta, per poi verificarne lo stato di salute. La donna versava in uno stato confusionale, quasi alienata, completamente disorientata. Una condizione di estremo pericolo che poteva assumere risvolti tragici.

Dopo averla rasserenata e posta in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio, i poliziotti hanno scambiato qualche parola con la donna che teneramente ha confidato agli agenti di avere l’intenzione di andare a trovare il figlio a Lignano Sabbiadoro, distante più di 50 km, nella speranza di fargli una sorpresa.

Tra gli agenti della Polizia Stradale e l’anziana signora si è instaurato immediatamente un rapporto famigliare così da permettere agli operatori della Polizia di Stato di verificarne la provenienza, l’identità e gli eventuali nomi e residenze dei famigliari in quanto la stessa era priva di documenti.

La signora è stata ricoverata nell’ospedale di Pordenone per gli accertamenti di rito al termine dei quali veniva consegnata nelle mani famigliari del figlio per una lieta conclusione dell’episodio.

