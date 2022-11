Vandali ancora in azione nel Bowling di Tricesimo.

Ancora vandali in azione nella sala Bowling di Tricesimo. La struttura di via Bassa, chiusa nel 2010, nel corso degli anni ha subito diversi danneggiamenti e questo è solo l’ultimo di una lunga serie.

E’ successo nei giorni scorsi, ma l’incursione è stata scoperta questa mattina dal proprietario. Ingenti stavolta i danni, si parla di 150mila euro, con i vandali che hanno complementarmente distrutto tutto quello che si trovava al suo interno. Nonostante le continue denunce non sembra esserci pace, né per la struttura, né per il proprietario che non sa più cosa fare per fermare la distruzione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.