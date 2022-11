Nata in Friuli con 6 zampe, la vitellina è morta dopo l’operazione

La vitellina è morta in seguito a delle complicazioni post operatorie.

Non ce l’ha fatta la vitellina nata a Carlino con 6 zampe che, per la sua particolarità aveva raccolto la simpatia e la solidarietà di molti in Friuli Venezia Giulia. Si chiamava “Maria Ragna” e il suo nome era stato dato da una bambina che, vedendola la prima volta appena nata, ha immaginato che fosse frutto dell’amore tra una mucca e un ragno.

La triste notizia è stata comunicata dall’associazione Il Sentiero di Ares che si occupa di animali in difficoltà. “Con il cuore spezzato dobbiamo purtroppo dirvi che Maria Ragna ci ha lasciato a causa di complicazioni post operatorie a distanza di parecchie ore dall’intervento. L’operazione, per quanto complessa, sembrava essere andata a buon fine, infatti il nostro angelo si era alzato ed ha camminato da sola fino al suo ricovero”.

“Siamo passati dalla felicità estrema alla disperazione totale nel giro di un secondo. Domani verrà eseguita l’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso. Siamo distrutti, ma con la consapevolezza di aver tentato il tutto e per tutto per lei, di averci provato fino all’ultimo. Per lei lo rifaremmo altre mille volte”.