I vigili del fuoco in Emilia Romagna per l’alluvione.

Su disposizione della Direzione Regionale Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, sono partiti questa mattina 4 vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo: destinazione l’Emilia Romagna, dove aiuteranno nei soccorsi agli alluvionati.

I quattro uomini sono partiti con mezzo fuoristrada polisoccorso e un carrello contenente motopompe e si sono recati al comando Vigili del fuoco di Ravenna da dove saranno poi destinati sul territorio in base alle necessità.

Si tratta del primo contingente di vigili del fuoco volontari del Friuli Venezia Giulia inviato in soccorso nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna e, in base alle necessità, seguiranno avvicendamenti con altri vigili del fuoco volontari dagli altri distaccamenti volontari presenti in regione.

Per quanto riguarda la componente permanente dei Vigili del fuoco del Fvg, in Romagna sono ancora presenti 2 distinti moduli della colonna mobile regionale che rimarranno nei territori alluvionati con avvicendamenti settimanali, ai quali concorreranno uomini di tutti e quattro comandi del Friuli Venezia Giulia, finché sarà necessario.