Riaperta la Trattoria alle sorgenti di Lusevera.

Un angolo di paradiso a qualche chilometro dalla città di Udine, un posto dove il contatto con la natura è in grado di lasciare al di fuori tutto lo stress e la frenesia della vita quotidiana. Tutto questo è possibile alla “Trattoria alle sorgenti” di Musi-Lusevera, che un mese fa ha riaperto le porte alla clientela.

Il timoniere di questa nuova avventura è Gianni Rainone, quarantanovenne che da sette anni vive proprio a Lusevera e che da sempre riesce a condurre a braccetto la vita lavorativa da sistemista di giustizia, alla forte passione per il mondo della ristorazione, soprattutto legata alla montagna. Un connubio che si è rivelato essere perfetto e che ha permesso a Gianni di portare al locale tutta la passione e l’esperienza maturata negli anni.

“Frequentavo da qualche anno questo posto e ne restavo sempre magicamente affascinato – racconta Rainone – avrei sempre voluto infatti poter dare il mio contributo, la mia impronta personale e finalmente, con grande entusiasmo mi è stata data questa possibilità grazie ai titolari che hanno individuato nella mia persona una figura valida, anche grazie alla mia decennale esperienza come gestore di locali a Lignano ( ex Vitello bianco), in grado di dare risalto alle particolarità del locale“.

“Oltretutto -riferisce il gestore – assieme alla mia associazione Asinando, volta agli appassionati di natura e animali e dedita al sociale, eravamo alla ricerca di una nuova sede e questo posto, immerso nel verde, sembrava proprio rispecchiare il perfetto connubio tra ambiente e ristorazione”.

“Il locale ha riaperto le porte domenica 29 aprile, volutamente senza alcun festeggiamento inaugurativo, per dar modo ai clienti più affezionati di riavvicinarsi gradualmente ad una realtà che negli ultimi anni aveva purtroppo perso un po’ di valore” prosegue Gianni.

“Il nostro cavallo di battaglia è caratterizzato da diverse pietanze, per lo piu’ frittate e risotti, cucinate con le erbe che troviamo proprio fuori dal locale, è un piacere poter esaltare l’arte culinaria con spezie, piante, fiori ed erbette che crescono spontaneamente nel nostro territorio” afferma con orgoglio.

Il cuoco del locale Igor Adami è infatti specializzato nella cucina ricca di sapori prettamente regalati dalla natura, mentre al servizio sala e bar c’è Arianna Battoia. La mascotte della trattoria, valido aiutante nonchè probabilmente la persona più entusiasta di far parte di questo contesto è Davide Rainone, figlio di Gianni che, a soli dieci anni, ha già probabilmente individuato cio’ che davvero lo rende felice.

Il locale è aperto momentaneamente tutti i fine settimana e durante le festività, oltre al servizio di ristorazione è possibile soggiornare presso le sei camere che dispongono in totale di quindici posti letto, per chi volesse trascorrere delle piacevoli serate a stretto contatto con la natura.