Novità alla piscina di Campoformido.

Alla piscina di Villa Primavera di Campoformido si potrà nuotare fuori anche d’inverno. E’ infatti stata presentata la nuova copertura pressostatica removibile della vasca esterna: l’opera, unica a livello regionale, è stata realizzata dall’Unione Nuoto Friuli anche grazie ai fondi regionali destinati alla manutenzione degli impianti sportivi privati e ospiterà gli allenamenti delle squadre agonistiche UNF nel periodo più freddo.

La cerimonia di inaugurazione ha visto uno spettacolo acquatico ricco di luci e colori. La struttura, attiva da settembre a maggio di ogni anno, permetterà di trasformare la piscina estiva dell’impianto di via Santa Caterina in una vasca coperta dedicata agli allenamenti di tutti i gruppi agonistici UNF (nuoto, nuoto pinnato, apnea, nuoto per salvamento, nuoto paralimpico e corsi di avvicinamento all’attività paralimpica), ampliando così di fatto gli spazi acqua a disposizione dell’utenza.

“Qui in Swim le corsie non bastano mai. Fino ad oggi gli allenamenti degli atleti agonisti si svolgevano in vasca interna e questo ci obbligava a ridurre di molto gli spazi destinati ai corsi e al nuoto libero. Ciononostante non riuscivamo comunque ad accogliere tutte le categorie agonistiche dei nostri settori sportivi”, spiega Loris Bernardis, direttore sportivo Unione Nuoto Friuli.

“Guardavamo la vasca esterna da 25 metri e sognavamo di poterla sfruttare anche in inverno. Abbiamo scoperto la possibilità di realizzare una struttura pressostatica removibile e ne abbiamo verificato la fattibilità. L’occasione è poi arrivata grazie a due preziosi bandi regionali”.



Il progetto realizzato dall’Unione Nuoto Friuli ha coinvolto un budget totale di circa 150 mila euro ed è durato più di un anno. I lavori delle fondamenta sono iniziati a dicembre 2022 e si sono conclusi a giugno 2023, giusto in tempo per consentire l’avvio della stagione estiva. Da settembre 2023 a gennaio 2024 la società è stata poi alle prese con il montaggio delle pedane e dei blocchi di partenza e con i lavori di collegamento del riscaldamento interno della struttura.

“Siamo molto felici del risultato, anche perché si tratta di fatto dell’unica piscina con copertura pressostatica removibile della regione. Ma ciò che ci rende più felici in assoluto è sapere che i nostri atleti d’ora in avanti potranno allenarsi in un ambiente totalmente dedicato a loro”, commenta Maurizio Vidus, presidente Unione Nuoto Friuli che conta oltre 5mila tesserati, 150 atleti agonistici e 1.300 bambini iscritti alle scuole nuoto.