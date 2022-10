Violenta rissa nel cuore della notte a Udine: giovane a terra

La rissa in piazza Libertà a Udine.

Calci e pugni in centro a Udine nel cuore della notte. E’ accaduto intorno alle 4 e 30 di giovedì quando una ventina di giovani, si sono resi protagonisti di una violenta rissa in piazza Libertà.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza, ma dalle parole in breve tempo è passati alle mani. Urla, spintoni, calci e pugni hanno svegliato i residenti che hanno filmato l’intera scena. Un scazzottata durata qualche minuto finché un ragazzo non è caduto a terra ed è stato soccorso dagli amici.